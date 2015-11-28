"واي فاي الإمارات من اتصالات" مجاناً عبر أي هاتف متحرك

احتفالاً بالذكرى الرابعة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "اتصالات" عن عدد من العروض المجانية لعملائها في الدولة طيلة أيام عطلة العيد الوطني.

وتتيح "اتصالات" لمشتركي خدمة eLife الثلاثية، التي تجمع التلفزيون والإنترنت والهاتف الثابت في باقة واحدة، الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مؤلفة من 44 فيلماً مجانياً من خدمة "الفيديو عند الطلب"، فضلاً عن العديد من المحطات المجانية المتنوعة طيلة أيام العيد الوطني على مدار 4 أيام متواصلة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2015.

وفي عرض آخر تقدمه الشركة بهذه المناسبة، سيتمكن عملاء "اتصالات" وكل من يحمل هاتف متحرك بشريحة إماراتية من استخدام شبكة "واي فاي الإمارات من اتصالات" مجاناً على مدار 5 أيام من 1 إلى 5 ديسمبر 2015 ضمن مراكز التسوق والمطاعم الرئيسية في الدولة بمستويات عالية من الجودة وسرعات الاتصال. وتتيح هذه المبادرة للمستخدمين الاحتفال بالعيد الوطني مع عائلاتهم أو أصدقائهم وتبادل التهاني ومشاركة الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى دفع أي رسوم استخدام.

وبهذه المناسبة هنّأ فارس حمد فارس، نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في "اتصالات"، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي صانت إرث الأب المؤسس بكل أمانة ومضت في مسيرة الإنجاز برؤيةٍ مسؤولة مكّنت دولة الإمارات من بلوغ مكانتها المتقدمة التي يفخر بها الشعب الإماراتي ويشهد لها العالم أجمع.

وأضاف: "العروض المجانية التي تقدمها اتصالات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة هي بمثابة تهنئة نشارك بها عملاءنا والشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الإمارات احتفالاً بالذكرى الرابعة والأربعين لاتحاد دولة الإمارات. كما أننا نؤكد لعملائنا من خلال هذه العروض أنهم سيبقون أهم أولوياتنا دائماً وأبداً وأن اتصالات حريصة على اغتنام الفرص التي تتيح لها وضع تجربة الاتصال والترفيه الرائدة التي توفرها عبر بنيتها التحتية الفائقة بين يديّ كافة شرائح العملاء دون أي التزامات مادية أو تعاقدية".

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