(طرق دبي) ترسي عقد المرحلة الثانية لتنفيذ 400 مظلة لركاب الحافلات

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، ترسية عقد المرحلة الثانية من مشروع المظلات المكيفة لركاب حافلات المواصلات العامة الذي يشمل إنشاء 400 مظلة (مكيفة وغير مكيفة)، على شركة (رايت أنجل ميديا)، وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص (التصميم، والإنشاء، والتشغيل، ونقل الملكية)، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية في نهاية عام 2017، وبذلك يرتفع إجمالي عدد مواقف المظلات إلى 1295 مظلة.

> وأكد الطاير إن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المظلات المكيفة يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع التي شملت تنفيذ 895 مظلة مكيفة موزعة على 656 موقف حافلات، حيث أظهرت نتائج استطلاعات رأى المتعاملين ارتفاعاً كبيراً في نسبة رضا مستخدمي الحافلات من المظلات المكيفة، كما يأتي في إطار السعي المستمر للهيئة نحو التميز والريادة من خلال تطوير مشاريع نوعية في مدينة دبي.

> وقال: يأتي مشروع المظلات المكيفة ضمن الخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير قطاع النقل الجماعي في إمارة دبي وتطوير البنى الأساسية التي يعتمد عليها، وتحقيق السعادة للناس وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات نظراً لارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيف، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من المشروع إلى تشجيع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد الاهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل في إمارة دبي إلى 20% في عام 2020، و30% في عام 2030، ونجحت الهيئة في رفع النسبة من 6% في عام 2006 إلى 14% في عام 2014.

الطاقة الشمسية

> وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أنه سيتم توزيع المظلات الجديدة على عدد من مناطق دبي بناء على الكثافة السكانية والملاحظات التطويرية التي وردت من مستخدمي حافلات المواصلات العامة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ قرابة 50 مظلة مكيفة ذكية، مزودة بخدمة الإنترنت المجاني، وتضم "الكافية الذكي" لبيع المرطبات والوجبات الخفيفة، والعديد من الخدمات الذكية، كما تشمل تنفيذ قرابة 150 مظلة تحمل التصميم النموذجي الجديد للمظلات التي تعمل بالطاقة الشمسية، الذي يعتبر أحد الحلول والبدائل المبتكرة لتركيب المظلات في المواقع التي لا يتوفر بها التيار الكهربائي، حيث تقوم تلك المظلات من خلال شرائح الطاقة الشمسية بتوفير الإضاءة اللازمة بالموقف واللوحات الإعلانية.

> وقال الطاير: إن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المظلات المكيفة في بعض المناطق البعيدة كان أحد أهم التحديات التي واجهت المشروع في المرحلة الأولى، ولذلك وضعت الهيئة الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات، من خلال توفير حلول مبتكرة لتشغيل المظلات عن طريق الطاقة الشمسية، حيث بدأت مؤسسة المواصلات العامة في إجراء تجربة وتقييم فكرة تطبيق تشغيل المظلات من خلال الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هيكل المظلة مصنوع من الألمنيوم المقوى، المغطى بمادة البوليستر، الذي يساهم في حماية الهيكل من العوامل والظروف الجوية القاسية، فيما صنعت المقاعد من مواد متينة قليلة امتصاص الحرارة للحفاظ على راحة مستخدمي المظلات، وتم تصنيع ألواح الوقاية الشمسية من مادة زجاجية وتم توزيعها بشكل هندسي وفني بحيث يمنع وصول أكبر قدر من أشعة الشمس غلى مستخدمي المظلات أثناء جلوسهم، أما ألواح الطاقة الشمسية فهي مصنوعة من مواد ذات جودة وكفاءة عالية، في انتاج الطاقة وتم توزيعها بحيث يتم اكتساب أكبر قدر من أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وتم استخدام إضاءة من النوع LED في اللوحة الإعلانية للتقليل من استهلاك الطاقة.

المظلات الذكية

> بدأت هيئة الطرق والمواصلات في تحويل 100 مظلة مكيفة ضمن المرحلة الأولى إلى مظلات ذكية، بالتعاون مع شركة (رايت أنجل)، حيث سيتم الانتهاء من تحويل 50 مظلة ذكية العام الجاري، و50 مظلة أخرى في شهر يناير المقبل، وسيرتفع إجمالي عدد المظلات الذكية مع انتهاء المرحلة الثانية إلى 150 مظلة.

> وتأتي هذه المبادرة ضمن الغاية الاستراتيجية للهيئة، في تحقيق السعادة للسكان، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتطوير البنية التحتية لمرافق المواصلات العامة، بشكل إبداعي لتكون مماثلة لمحطات مترو دبي، والتحول إلى المدينة الذكية، والتطور في توفير المعلومات لركاب المواصلات العامة، ورفع نسبة رضا المستخدمين، عن خدمات المواصلات العامة.

> توفر المظلة الذكية خدمات واسعة، لمستخدمي الحافلات، ومنها خدمة الإنترنت المجاني (واي فاي الإمارات)، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وكذلك خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقات (نول)، وتعبئة رصيد الهواتف المتحركة، وخدمة دفع فواتير الجهات الحكومية، وخدمة شحن الهواتف المتحركة، إضافة إلى جهاز (الكيوسك الذكي)، وشاشات تفاعلية للدعاية والإعلان، وشاشات لتوفير المعلومات عن خدمات الهيئة، إلى جانب بيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

تصميم الهلال

> تنفرد مظلات الحافلات المكيفة بتصميمها الفريد، التي تتخذ من الهلال شكلاً لها، وتتميز بجودة صناعتها وطلائها بمادة مقاومة للحرارة والرطوبة والأتربة، وهي مزودة بأجهزة تكييف حديثة، وتضم ثمانية مقاعد مصممة بطريقة مريحة للمستخدمين، وتتراوح سعة المظلة بين 13 و16 شخصا، وروعي في تصميم المظلة تلبية احتياجات فئة ذوي الإعاقة، وهي مزودة بشاشات عرض إلكترونية مرتبطة مباشرة بغرفة تحكم المواصلات العامة، لتوفير معلومات عن الرحلات والخطوط المتوفرة.

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