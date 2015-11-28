ربة منزل تنتحر شنقا لمرورها بأزمة نفسية فى البحيرة

استقبل مستشفى كفر الدوار العام اليوم، "احسان ع م"، ربة منزل ومقيمه مساكن معمل القزاز دائرة المركز جثة هامدة.

بسؤال شقيقها "محمد ع م " محاسب ومقيم المنتزة، أول الإسكندرية، قرر أن شقيقته المتوفاه كانت تعانى من اضطرابات نفسية وعصبية وتكرار محاولتها الانتحار، وأنها قامت بطعن نفسها قبل الحادث بعدة أيام، مؤكدا أنها أقدمت على الانتحار شنقا، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها .

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، ورد تقرير المستشفى يفيد وجود آثار للشنق حول رقبتها، وتحرر المحضر 23271/2015 جنح المركز .

>