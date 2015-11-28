سقوط شبكة دعارة تقودها ربة منزل لاستقطاب رجال الأعمال الخليجيين بالهرم

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من ضبط شبكة دعارة بمنطقة الهرم، تتكون من 3 ساقطات وقوادة وخادمة وحارس فيلا، يعاونون الساقطات على ممارسة الرذيلة مع رجال الأعمال الخليجيين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد بتكوين ربة منزل تدعى "سها.ا" شبكة دعارة لاستقطاب راغبى ممارسة الجنس من رجال الأعمال الخليجيين المترددين على الملاهى الليلية بشارع الهرم مقابل حصولها على مبالغ مالية تتقاسمها مع الساقطات.

وكشفت تحريات المقدم تامر فاروق ضابط مكافحة جرائم الآداب، أن المتهمة تتخذ من فيلا بمنطقة هضبة الأهرام وكرًا لاستقبال زبائنها، وبالحصول على إذن من النيابة ومداهمة الفيلا، تمكن المقدم محمد دبوس والرائدان محمد سعيد وأحمد أبو السعود من القبض على 3 ساقطات وهم كلا من "نورهان" و"الاء" و"وفاء" فى وضع مخل وفى حالة تلبس مع 3 من رجال الأعمال الخليجيين، كما تم ضبط حارس الفيلا وخادمة لاتهامهما بمعاونة الساقطات على استدراج الزبائن.

ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على القوادة التى لم يتم القبض عليها، حيث تبين أنها حصلت على نسبتها من المتهمين وانصرفت، وحرر محضر بالواقعة وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمة الهاربة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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