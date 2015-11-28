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سقوط "أمور" وشقيقه بكيلو ونصف بانجو فى البحيرة

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سقوط "أمور" وشقيقه بكيلو ونصف بانجو فى البحيرة سقوط "أمور" وشقيقه بكيلو ونصف بانجو فى البحيرة
تمكن قبل قليل رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من القبض على عاطلان وبحوزتهما كيلو ونصف بانجو بقصد الإتجار .

ترجع أحداث الواقعة، حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مفادها قيام كل من " أنور ر ع وشهرته " أمور " عاطل سبق اتهامه في عدد ( 11 ) قضية متنوعة ( مخدرات - ضرب - سلاح ) آخرهم القضية 11936/2014 جنايات المحمودية " مخدرات " ، " محمد ر ع "( شقيق الأول ) سن 23 عاطل ومقيما قرية القطة مركز المحمودية سبق اتهامه في عدد ( 15 ) قضية متنوعة ( مخدرات - ضرب ) آخرهم القضية رقم 13332/2015 جنايات المحمودية " مخدرات " بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى جرائم الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة المحمودية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما الإجرامي بمدينة المحمودية وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي ( 1.5 كيلو جرام )، وكذا عدد ( 15 ) قرص مخدر، " 2 " تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وسلاح أبيض ( خنجر ) وهاتف محمول.

بمواجهتهما، إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار " والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .
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