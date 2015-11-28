زلزال بقوة 5.5 يضرب شمال اليابان دون صدور تحذير من تسونامي

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بلغت قوته الأولية 5ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق جزيرة “هوكايدو” الواقعة شمال اليابان صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أنه لم ترد أية تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع في تمام الساعة الحادية عشر و51 دقيقة (بتوقيت اليابان) على عمق نحو 80 كيلومترا تحت سطح الأرض في منطقة المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة نيمورو، دون صدور تحذيرات حول احتمالية حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الزلزال سجل 4 درجات على المقياس الياباني- المؤلف من سبعة درجات- في مدينتي نيمورو ونكشيبتسو في جزيرة هوكايدو.

يذكر أن اليابان تقع في المنطقة المعروفة باسم (حزام النار حول المحيط الهادئ)، وهي إحدى المناطق ذات النشاط البركاني والزلزالي الأكبر في العالم، حيث تعاني البلاد من زلازل متكررة.