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قنصل الصين: ننتظر تعيين محافظا للإسكندرية لإنشاء المترو المكهرب

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قنصل الصين: ننتظر تعيين محافظا للإسكندرية لإنشاء المترو المكهرب قنصل الصين: ننتظر تعيين محافظا للإسكندرية لإنشاء المترو المكهرب
قال شيونان شان، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منح المصريين والمستثمرين الاستقرار الأمنى الجيد، لدعم الاستثمار فى .

وأضاف القنصل الصينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأمور اللازمة لتحسين المناخ الاستثمارى وزيادة إقبال المستثمرين الصينين على إنشاء المشروعات الكبرى بها، وتحتاج دعم جميع أفراد المؤسسات والمجتمعات المصرية.

وأشار إلى أن متواجد بمصر للعمل على دراسة الأوضاع التى تؤهل المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم، خاصة وأن البلدين تربطهم علاقات صداقة قوية اقتصادية وسياسية واجتماعية، موضحاً تواجد عدد من الجالية الصينية فى مصر منذ سنوات.

وعن مشروع كهربة قطار أبو قير، قال شان إن الأمر الآن أصبح بيد المصرية بعد توقيع العقد بالفعل مع محافظ الإسكندرية السابق الدكتور هانى المسيرى، قائلاً: نحن على استعداد تام للبدء فى تنفيذ المشروع فى حال جاهزية محافظة الإسكندرية لبدء المشروع، وأن التأخير فى بدء التنفيذ يرجع لعدم اتخاذ الحكومة المصرية ومحافظة الإسكندرية قرارات حاسمة لبدء التنفيذ بعد استقالة المحافظ السابق.
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مصر 365

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