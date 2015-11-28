أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مستشارون يطالبون بنقلهم للإشراف على الانتخابات البرلمانية فى العريش

Google+ Print
مستشارون يطالبون بنقلهم للإشراف على الانتخابات البرلمانية فى العريش مستشارون يطالبون بنقلهم للإشراف على الانتخابات البرلمانية فى العريش
أكد المستشار حمزة فؤاد، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، أن النادى تلقى طلبات قدمها عدد من المستشارين، أبدوا فيها رغبتهم فى استبدال لجان الانتخابات البرلمانية المشرفين عليها فى جولة الإعادة، لتصبح بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رغبة المستشارين تكشف عن كونهم غير عابئين بتهديدات الإرهاب الأسود، مؤكدا أن سائر القضاة وجميع أعضاء الهيئات القضائية لن تثنيهم الأعمال الإرهابية الخسيسة والجبانة عن أداء واجبهم القانونى والدستورى، ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالتهم إجلالا وتعظيما لوطنهم.

وناشد المستشار حمزة فؤاد كافة المسئولين عن عملية تأمين القضاة، سواء رجال الجيش والشرطة، ضرورة تعزيز إجراءات التأمين القصوى منذ خروج القاضى من مسكنه حتى عودته إليه، للحفاظ على سلامتهم والمساهمة فى إنجاز الاستحقاق الدستورى الثالث.

يشار إلى مدينة العريش شهدت عملية إرهابية استهدفت تفجير فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، ما أسفر عن مقتل قاض بمجلس الدولة، ووكيل نيابة، ورجلى شرطة، وإصابة قرابة 14 آخرين بينهم مستشارون بهيئات قضائية.

موضوعات متعلقة:


>

"العدل" و"نادى القضاة" يتلقيان عزاء شهيدى القضاء بالعريش اليوم بمسجد المشير
>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365