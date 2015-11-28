مستشارون يطالبون بنقلهم للإشراف على الانتخابات البرلمانية فى العريش

أكد المستشار حمزة فؤاد، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، أن النادى تلقى طلبات قدمها عدد من المستشارين، أبدوا فيها رغبتهم فى استبدال لجان الانتخابات البرلمانية المشرفين عليها فى جولة الإعادة، لتصبح بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رغبة المستشارين تكشف عن كونهم غير عابئين بتهديدات الإرهاب الأسود، مؤكدا أن سائر القضاة وجميع أعضاء الهيئات القضائية لن تثنيهم الأعمال الإرهابية الخسيسة والجبانة عن أداء واجبهم القانونى والدستورى، ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالتهم إجلالا وتعظيما لوطنهم.

وناشد المستشار حمزة فؤاد كافة المسئولين عن عملية تأمين القضاة، سواء رجال الجيش والشرطة، ضرورة تعزيز إجراءات التأمين القصوى منذ خروج القاضى من مسكنه حتى عودته إليه، للحفاظ على سلامتهم والمساهمة فى إنجاز الاستحقاق الدستورى الثالث.

يشار إلى مدينة العريش شهدت عملية إرهابية استهدفت تفجير فندق إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، ما أسفر عن مقتل قاض بمجلس الدولة، ووكيل نيابة، ورجلى شرطة، وإصابة قرابة 14 آخرين بينهم مستشارون بهيئات قضائية.

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