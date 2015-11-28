"الألمانية": علبة بلاستيكية تؤخر إقلاع طائرة تركية بمطار القاهرة 5ساعات

أعلنت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، حالة الطوارئ لتفتيش طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، بعد اشتباه قائدها فى جسم غريب بأحد الأرفف العلوية لحقائب الركاب قبل دقائق من إقلاع الطائرة.

وقالت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة، "تلقينا بلاغا من قائد رحلة الخطوط التركية رقم 693 بعثوره على جسم غريب فى أحد الأرفف العلوية لحقائب اليد الخاصة بالركاب، وأنه يشتبه فيه، قبل دقائق من تحركه على الممر".

وأضافت المصادر، أنه تم رفع حالة الاستعداد وسط رجال الأمن وسحب الطائرة إلى موقع "الهايجاك" البعيد عن صالات الركاب والمنشآت وإنزال ركاب الطائرة وعددهم 130 راكبا والتعرف على حقائبهم وإعادة تفتيشها واستدعاء خبراء المفرقعات لفحص الجسم الغريب.

وأوضحت المصادر، أنه تبين لرجال الأمن أن الجسم الغريب ما هو إلا "علبة بلاستيكية" لا يوجد بها شىء خطير، يبدو أن أحد الركاب تركها سهوا عند وصول الطائرة من إسطنبول ما تسبب فى تاخير اقلاع الطائرة خمس ساعات.

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