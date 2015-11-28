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مقتل 26 من الحوثيين وقوات صالح فى غارات جوية ومواجهات بمحافظة تعز

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مقتل 26 من الحوثيين وقوات صالح فى غارات جوية ومواجهات بمحافظة تعز مقتل 26 من الحوثيين وقوات صالح فى غارات جوية ومواجهات بمحافظة تعز

>أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 26 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وجرح العشرات منهم فى غارات لطيران التحالف ومواجهات مع المقاومة الشعبية فى محافظة تعز(257) كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف العربى شن سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى منطقة "العقمة" بمديرية الوازعية، ومنطقة "الحد" بمديرية موزع، غربى تعز، إضافة إلى منطقة "مفرق الذكرة"، شرقى تعز.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير دبابة والعديد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين وقوات صالح، وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين، مسنودين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية فى أحياء "البعرارة" و"الدحي" و"المرور"، غربى المدينة، و"الدعوة" و"ثعبات"، شرقى تعز
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