إصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على طريق السويس - القاهرة الصحراوى

استقبلت مستشفى السويس العام، صباح اليوم، 10 أشخاص مصابين بكسور وجروح، بينهم 4 فى حالة غير مستقرة، على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس القاهرة الصحراوى.

تلقي اللواء جمال عبد الباري مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول 10 أشخاص مصابين على خلفية انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الصحراوى بالكيلو 80، ما تسبب فى تعطيل الطريق نصف ساعة، حتى تمكنت إدارة تأمين الطرق من رفع مخلفات الحادث.

وقال مصدر طبى، أن المصابين تم نقلهم للمستشفى عبر 10 سيارات إسعاف وجاري إسعافهم، وتحديد حالتهم ومدى احتياجهم لعمليات جراحية من عدمه ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.