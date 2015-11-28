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د. خالد عمارة يكتب: خلع مفصل الكوع فى الأطفال

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د. خالد عمارة يكتب: خلع مفصل الكوع فى الأطفال د. خالد عمارة يكتب: خلع مفصل الكوع فى الأطفال
خلع مفصل الكوع من الإصابات النادرة فى الأطفال، لكن هناك خلع رأس عظمة الكعبرة فى الأطفال وهو أمر شائع، ويحدث كثيرا فى الأطفال بين سن سنتين إلى خمسة سنوات، ويحدث نتيجة الشد المفاجئ لذراع الطفل.

خلع رأس عظمة الكعبرة من الإصابات الحميدة التى تتحسن بدون أى تدخل ولا تترك أى أثر، ويكفى أن يتم تعليق الذراع لمدة يوم أو يومين كى يحدث رجوع للخلع إلى مكانه دون أدنى مشكلة ولا يترك أثرا، ويمكن أن يتكرر حدوث هذا النوع من الخلع إلى أن يصل الطفل إلى عمر 5 سنوات حيث تتطور الأربطة وتقوى العضلات فتمنع تكرار هذا الخلع.

أما خلع مفصل الكوع نتيجة إصابة أو كسر فهذا ممكن لكن عادة يكون مصاحبا لكسر، حيث إنه فى السن الصغيرة تكون الأربطة أقوى من العظام والغضاريف، مما يجعل الكسر أسهل من الخلع.

يجب فحص أى طفل يصاب فى الكوع ويتم تقييم الأعصاب والدورة الدموية وعمل أشعة للتأكد من عدم وجود إصابات أو كسور قد تؤثر على النمو أو وظيفة الذراع.

وهناك حالات نادرة من التشوهات والعيوب الخلقية التى قد تؤثر على مفصل الكوع وتتسبب فى الخلع. وعادة هذه الحالات تحتاج إلى جراحة لإصلاح التشوهات.

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