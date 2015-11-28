لو بتحب المعجنات.. الفاكهة والعصاير الطبيعية والعسل أفضل بدايل

تناول المعجنات أحد أخطر العادات الغذائية غير الصحية التى يعتادها البعض، فيحرص هؤلاء على تناول المعجنات المخبوزة كالكيك والكرواسون والباتيه والفطائر والكحك، وغيرها الكثير، بشكل شره ويومى، وهو ما له أخطار صحية كثيرة.

أوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، أن المعجنات سبب فى التلبك المعوى، والحموضة، كما أنهاتمد الجسم بدهون وسعرات غير مفيدة ليكتسب سمنة مفرطة، كما ترفع نسب السكر والكوليسترول فى الدم.

ونصح الدكتور محمد بمجموعة من أفضل البدائل الصحية للمعجنات والمخبوزات، فلابد ألا يعتاد الشخص تناول المخبوزات، والاعتياد على تعويض السكر المطلوب بتناول ملعقة من العسل صافية أو مضافة إلى كوب من عصير الليمون اللذيذ، كذلك الاتجاه إلى عصير الفاكهة الطبيعية كالبرتقال والفراولة والرمان والخوخ، وكلها تمد الجسم بسكريات صحية، كما أن المصدر الأساسى للسكريات المفيدة يكون بتناول الفاكهة الطازجة والمجففة، كالمشمش، والجوافة واليوسفى.