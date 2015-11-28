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إصابة 4 عمال باختناق بعد سقوطهم داخل تنك محطة وقود بجهينة سوهاج

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إصابة 4 عمال باختناق بعد سقوطهم داخل تنك محطة وقود بجهينة سوهاج إصابة 4 عمال باختناق بعد سقوطهم داخل تنك محطة وقود بجهينة سوهاج
تمكن أهالى قرية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج من انتشال 4 عمال أحياء من داخل تنك محطة وقود بعد سقوطهم داخله أثناء تنظيفه ، تم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح – مساعد الوزير مدير أمن سوهاج – قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة، يفيد بإصابة 4 عمال بمحطة وقود بحالة اختناق أثناء عملية التنظيف لتنك الوقود بالمحطة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى –"مدير إدارة المباحث الجنائية "- وقاده العميد عمر الخطاب –"رئيس فرع بحث الشمال"- وقاده الرائد أحمد صلاح –"رئيس مباحث مركز شرطة جهينة "- بإصابة بعض العاملين بمحطة وقود النيل، بحالة اختناق.

تم انتشال المصابين بمعرفة الأهالى، وتبين إصابتهم بحالة اختناق وفقدان للوعى، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، و تبين من الفحص أنه أثناء قيام الأول بتنظيف التنك من الداخل أصيب بالاختناق وحال قيام الباقين بمحاولة إنقاذه أصيبوا بالاختناق داخل التنك.

جاري سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3135 إداري المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365