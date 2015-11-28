51 %من القراء يستبعدون اندلاع حرب بين موسكو وأنقرة بعد أزمة إسقاط الطائرة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع اندلاع حرب بين موسكو وأنقرة بعد إسقاط تركيا لطائرة روسية، استبعد غالبية القراء اندلاع حرب بين روسيا وتركيا على خلفية أزمة اسقاط الطائرة الروسية.

واستبعد 51%من القراء اندلاع حرب بين روسيا وتركيا على خلفية أزمة إسقاط الطائرة الروسية، فى الوقت الذى توقع فيه 48% من القراء اندلاع حرب بين روسيا وتركيا على خلفية أزمة إسقاط الطائرة الروسية، بينما أعرب 1%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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