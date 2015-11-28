"العدل" و"نادى القضاة" يتلقيان عزاء شهيدى القضاء بالعريش اليوم بمسجد المشير

تنظم وزارة العدل اليوم مراسم عزاء لشهداء رجال القضاء فى الحادث الإرهابى الذى وقع الثلاثاء الماضى أمام فندق القضاة المقيمين به أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية بالعريش بمسجد المشير طنطاوى بالتنسيق مع نادى القضاة.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تواصلت أولا بأول مع القضاة، للتأكيد على إجراءات تأمينهم بعد إشرافهم على انتخابات سيناء لحين وصولهم إلى منازلهم.

وأضاف، أن وزارة العدل ونادى القضاة فى انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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