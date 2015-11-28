السكة الحديد تُشغل اليوم خامس قطار VIP بخط الصعيد

تشغل هيئة السكة الحديد اليوم، السبت، خامس قطار VIP والرابع على خطوط الوجه القبلى (القاهرة/ أسوان) وبالعكس، ابتداء من السبت المقبل.

وقال أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد إنه تقرر تشغيل القطار رقم 2008/ 2009 للجمهور بين القاهرة وأسوان وبالعكس يوميا كتشغيل تجريبى.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن القطار سيقوم من القاهرة الساعة 23.05 ويصل أسوان صباح اليوم التالى، وسيعود من أسوان الساعة 18.00 ليصل القاهرة صباح اليوم التالى، وسيتوقف بمحطات (أسيوط / سوهاج/ قنا / الأقصر / أسوان).

> • القاهرة أسيوط الدرجة الأولى 135 جنيها والدرجة الثانية 85 جنيها .> • القاهرة سوهاج الدرجة الأولى 155 والدرجة الثانية 95 جنيها .> • القاهرة قنا الدرجة الأولى 185 والدرجة الثانية 110 جنيها .>• القاهرة الأقصر الدرجة الأولى 195 والدرجة الثانية 115 جنيها .>• القاهرة أسوان الدرجة الأولى 235 والدرجة الثانية 135 جنيها .> وأضاف رئيس الهيئة أن القطار يعتبر خامس قطار ضمن عقد الـ212 عربة مكيفة المتعاقد عليها مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذى يتم تصنيعه بخبرات مصرية، بتكلفة 2.2 مليار جنيه.