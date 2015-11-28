فى أول زيارة لمصر منذ تعيينه..المبعوث الأممى إلى ليبيا يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة صباح اليوم السبت مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الجديد الى ليبيا قادما من العاصمة الايطالية روما على رأس وفد فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه خلفا للمبعوث السابق برناردينو ليون.

وصرحت مصادر دبلوماسية بان كوبلر سيلتقى خلال زيارته للقاهرة مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات الليبية من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية ونبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية لبحث سبل تنفيذ إتفاق الصخيرات بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا وذلك قبل إجتماع دول جوار ليبيا لمقرر عقده أوائل ديسمبر القادم.

وكان " كوبلر " قد أكد فى وقت سابق على ضرورة تشكيل حكومة وبرلمان جديدين فى ليبيا لحل المشاكل فى ليبيا، معربا عن أمله أن توقع الأطراف الليبية على مسودة الإتفاق السياسى، وإخراج الوضع السياسى فى ليبيا من محنته.

ووصف مهمته بأنها"مهمة جدا" وقال إنه لن يقترح أسماء مجلس الرئاسة والوزراء الليبيين، لأن الوضع فى ليبيا متردٍ جدًا، والليبيون يستحقون أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة أن توفر الأمم المتحدة الدعم للحكومة الجديدة.

- سامح شكرى يلتقى المبعوث الأممى الجديد لليبيا فى زيارته الأولى لمصر

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