بالصور.. أزمة بسفاجا بعد تدشين ميدان العروسة.. ونشطاء يصفونه بميدان صافيناز

تسبب الشكل النهائى لميدان عروس البحر بمدينة سفاجا والذي دشنه رئيس المدينة مؤخرا، فى وقوع أزمة كبيرة مع أبناء المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقادهم شكل الميدان، والذى وصفوه بأنه يفتقد المظهر الجمال لعروسة البحر، حيث أطلقوا عليه اسم ميدان صافيناز.

وهاجم آخرون مجلس مدينة سفاجا، بعد تغيير اسم الميدان من ميدان الشهيد حسن أبو الحسن شهيد العملية نسر بسيناء إلى ميدان العروسة، مما أصاب الكثير بالصدمة - على حد قولهم.

من جانبه، قال أحد أهالي مدينة سفاجا أنه دائما ما كان ينمو إلى خيالنا أن عروسة البحر شئ جميل إلا أن المبدعون الذين أنشأوا تمثال العروسة بمدينة سفاجا تخيلوا انها راقصة بحر وليست عروس بحر.

كان اللواء هشام امنه رئيس مدينه سفاجا، قد افتتح ميدان عروس البحر بعد الانتهاء من مراحل تطويره الذي قامت به إدارة إحدى الفنادق بمدينة سفاجا وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفذية والأمنية والشعبية والشبابية بمدينه سفاجا.

مواقع التواصل الاجتماعى تتداول صورة لعمود كهربائى وسط طريق "قنا سفاجا"

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