أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أزمة بسفاجا بعد تدشين ميدان العروسة.. ونشطاء يصفونه بميدان صافيناز

Google+ Print
بالصور.. أزمة بسفاجا بعد تدشين ميدان العروسة.. ونشطاء يصفونه بميدان صافيناز بالصور.. أزمة بسفاجا بعد تدشين ميدان العروسة.. ونشطاء يصفونه بميدان صافيناز
تسبب الشكل النهائى لميدان عروس البحر بمدينة سفاجا والذي دشنه رئيس المدينة مؤخرا، فى وقوع أزمة كبيرة مع أبناء المدينة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقادهم شكل الميدان، والذى وصفوه بأنه يفتقد المظهر الجمال لعروسة البحر، حيث أطلقوا عليه اسم ميدان صافيناز.

اليوم السابع -11 -2015

وهاجم آخرون مجلس مدينة سفاجا، بعد تغيير اسم الميدان من ميدان الشهيد حسن أبو الحسن شهيد العملية نسر بسيناء إلى ميدان العروسة، مما أصاب الكثير بالصدمة - على حد قولهم.

اليوم السابع -11 -2015

من جانبه، قال أحد أهالي مدينة سفاجا أنه دائما ما كان ينمو إلى خيالنا أن عروسة البحر شئ جميل إلا أن المبدعون الذين أنشأوا تمثال العروسة بمدينة سفاجا تخيلوا انها راقصة بحر وليست عروس بحر.

اليوم السابع -11 -2015

كان اللواء هشام امنه رئيس مدينه سفاجا، قد افتتح ميدان عروس البحر بعد الانتهاء من مراحل تطويره الذي قامت به إدارة إحدى الفنادق بمدينة سفاجا وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفذية والأمنية والشعبية والشبابية بمدينه سفاجا.

اليوم السابع -11 -2015


>مواقع التواصل الاجتماعى تتداول صورة لعمود كهربائى وسط طريق "قنا سفاجا"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365