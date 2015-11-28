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مستأجرو شرم الشيخ يطالبون الحكومة بإعفائهم من الإيجارات

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مستأجرو شرم الشيخ يطالبون الحكومة بإعفائهم من الإيجارات مستأجرو شرم الشيخ يطالبون الحكومة بإعفائهم من الإيجارات
طالب عدد من مستأجرى محلات شرم الشيخ، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إعفاءهم من تسديد الإيجارات لمدة 3 أشهر فقط، لحين استعادة الحركة السياحية الوافدة لمدينة السلام من جديد، وأسوة بالامتيازات التى منحتها لأصحاب الفنادق.

وكان جيفارا محمد الجافى رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء والمرشح لمجلس نواب 2015 عن جنوب سيناء، قد أطلق مبادرة منذ بداية أزمة الطائرة الروسية وقرار بعض الدول الغربية بتعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ بإعفاء أصحاب المحلات والبازارات السياحية من دفع الإيجارات لمدة شهرين، وقد بدأ بتنفيذها بفندق الجافى، كما دعا جيفارا جميع المستثمرين وأصحاب المولات لتعميم المبادرة واستجاب عدد كبير من المستثمرين لهذه المبادرة.

وأشار جيفارا إلى أن العاملين بالسياحة بجنوب سيناء عانوا خلال الأربع أعوامة الماضية بظروف صعبة وكانوا يأملون فى الحجوزات المستقبلية التى زادت بنسبة 30% خلال الموسم الشتوى القادم وأعياد الكريسماس، وتراجعت 28% بعد قرارا وقف الرحلات إلى شرم الشيخ.

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مصر 365

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