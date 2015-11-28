أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أشقاء يكافئون أختهم الكبرى بدعوى حجر ومعايرتها بـ"عانس"

Google+ Print
أشقاء يكافئون أختهم الكبرى بدعوى حجر ومعايرتها بـ"عانس" أشقاء يكافئون أختهم الكبرى بدعوى حجر ومعايرتها بـ"عانس"
لم تكن تتصور "نهلة.ف" صاحبة الـ50 عاما أنه بعد ضياع حياتها من أجل الحفاظ على أخوتها من الشارع وقسوته بعد وفاة والدايها أنها ستقف أمامهم فى المحكمة يدعون عليها أبشع الاتهامات فى دعوى حجر ليستولوا على ما تملكه.

تابعت "نهلة" ترد على دعوى الحجر: "كنت أم لأخوتى الأصغر منى وتصديت لعائلتى فى أن يسرقوا مالنا، وضيعت سنوات عمرى فى تربيتهم والوقوف بجانبهم، وجعلتهم بين النخبة فى المجتمع، لكن عندما كبرت فى العمر وقررت أن أهتم بنفسى بعد زواجهم وإنجابهم الأولاد تصدوا لى وعايرونى بأننى عانس، ولجأوا للحجر بعد أن خافوا على ما أملكه واتهمونى أننى مجنونة وخطر على نفسى.

وأكملت "نسوا أننى لم أتزوج من أجلهم خوفا عليهم، وللأسف عندما دب الخلاف أحرجونى وذلونى أمام كل من نعرف بعد كل التضحيات التى قدمتها لهم".

يذكر أن محكمة الأسرة قضت برفض الدعوى بعد إثبات المدعى عليها سلامة قواها العقلية وقدرتها على الوصاية على نفسها وكذب ادعاءات مقيمى الدعوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365