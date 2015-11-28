أشقاء يكافئون أختهم الكبرى بدعوى حجر ومعايرتها بـ"عانس"

لم تكن تتصور "نهلة.ف" صاحبة الـ50 عاما أنه بعد ضياع حياتها من أجل الحفاظ على أخوتها من الشارع وقسوته بعد وفاة والدايها أنها ستقف أمامهم فى المحكمة يدعون عليها أبشع الاتهامات فى دعوى حجر ليستولوا على ما تملكه.

تابعت "نهلة" ترد على دعوى الحجر: "كنت أم لأخوتى الأصغر منى وتصديت لعائلتى فى أن يسرقوا مالنا، وضيعت سنوات عمرى فى تربيتهم والوقوف بجانبهم، وجعلتهم بين النخبة فى المجتمع، لكن عندما كبرت فى العمر وقررت أن أهتم بنفسى بعد زواجهم وإنجابهم الأولاد تصدوا لى وعايرونى بأننى عانس، ولجأوا للحجر بعد أن خافوا على ما أملكه واتهمونى أننى مجنونة وخطر على نفسى.

وأكملت "نسوا أننى لم أتزوج من أجلهم خوفا عليهم، وللأسف عندما دب الخلاف أحرجونى وذلونى أمام كل من نعرف بعد كل التضحيات التى قدمتها لهم".

يذكر أن محكمة الأسرة قضت برفض الدعوى بعد إثبات المدعى عليها سلامة قواها العقلية وقدرتها على الوصاية على نفسها وكذب ادعاءات مقيمى الدعوى.