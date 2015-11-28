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القضاء الإدارى يحدد جلسة اليوم لنظر دعوى وقف جولة الإعادة بالمطرية

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القضاء الإدارى يحدد جلسة اليوم لنظر دعوى وقف جولة الإعادة بالمطرية القضاء الإدارى يحدد جلسة اليوم لنظر دعوى وقف جولة الإعادة بالمطرية
حددت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة اليوم السبت لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من نجم أحمد نجم، التى تطالب بوقف جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات عن دائرة المطرية ووقف إعلان النتيجة النهائية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11293 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ووزير الداخلية بصفته، وقال الطعن إن الطالب تقدم بأوراق ترشحه بالدائرة وبالفعل قيد بجداول المرشحين، إلا أنه أثناء عملية الانتخابات فوجئ بأن هناك عددا كبيرا من الناخبين لم يجدوا أنفسهم مقيدين بالجداول الانتخابية، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات.

وذكر الطعن عددا من الناخبين الذين لم يجدو أسماءهم بالكشوف منهم عبد العظيم داوود أحمد ومحمد الصغيرى داوود وسيرى محمد محمد ومصطفى محمد عطية ومحمد مصطفى متولى ومحمد يسرى محمد وهند محمد مصطفى وهدى محمد مصطفى.
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