نظر استئناف زينة على براءة رئيس تحرير روزاليوسف من تهمة سبها اليوم

تستأنف محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سمير، وسكرتارية عصام عبده، نظر الاستئناف المقدم من الفنانة زينة، على حكم براءة رئيس تحرير روزاليوسف والصحفية سحر فتحى، المتهمين بسبها وقذفها.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة رئيس التحرير والصحفية من تهمة سب وقذف الفنانة، فاستأنفت النيابة على الحكم فى الشق الجنائى، واستأنف طارق جميل سعيد محامى زينة، فى الشق المدنى.

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