تعرفى على فوائد ترك طفلك يتحرك بحرية فى سنينه الأولى

عندما تقيدين حركة طفلك، وتنهيه عن لمس الأشياء، خوفا من إحداث فوضى بمنزلك، فأنت بذلك تعرضيه للكثير من الأضرار النفسية والحركية والتأثير على مهاراته الشخصية أيضا.

تقييد حركة طفلك، حسب تأكيد الدكتور محمد رمضان، أخصائى النفسية، قد يؤثر على مهاراته الشخصية وطرق تعامله مع الغير، فالحركة بحرية تمكن الطفل من اكتشاف الأشياء، واكتساب الخبرات، فاكتشاف عالمه لا يمكن أن يقتصر على معلومات تقدميها له بنفسك فقط، بل عليك تركه يكتشفه بنفسه.

وتابع د.محمد موضحا أن حركة الطفل بحرية تجعله واثقا فى نفسه، غير خائف أو مهتز الثقة، أو متردد أمام اتخاذ القرارات المختلفة، حتى فى اختيار ألعابه، كما يساعده على توثيق علاقته بالآخرين بشكل تواصلى واثق، فيشب غير خائف من الانتقادات أو الآراء المختلفة، وتنشط حركته نشاطه العقلى والبدنى وتقوى مهاراته اليدوية والحركية.