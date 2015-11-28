أخبار عاجلة

8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على فوائد ترك طفلك يتحرك بحرية فى سنينه الأولى

Google+ Print
تعرفى على فوائد ترك طفلك يتحرك بحرية فى سنينه الأولى تعرفى على فوائد ترك طفلك يتحرك بحرية فى سنينه الأولى
عندما تقيدين حركة طفلك، وتنهيه عن لمس الأشياء، خوفا من إحداث فوضى بمنزلك، فأنت بذلك تعرضيه للكثير من الأضرار النفسية والحركية والتأثير على مهاراته الشخصية أيضا.

تقييد حركة طفلك، حسب تأكيد الدكتور محمد رمضان، أخصائى النفسية، قد يؤثر على مهاراته الشخصية وطرق تعامله مع الغير، فالحركة بحرية تمكن الطفل من اكتشاف الأشياء، واكتساب الخبرات، فاكتشاف عالمه لا يمكن أن يقتصر على معلومات تقدميها له بنفسك فقط، بل عليك تركه يكتشفه بنفسه.

وتابع د.محمد موضحا أن حركة الطفل بحرية تجعله واثقا فى نفسه، غير خائف أو مهتز الثقة، أو متردد أمام اتخاذ القرارات المختلفة، حتى فى اختيار ألعابه، كما يساعده على توثيق علاقته بالآخرين بشكل تواصلى واثق، فيشب غير خائف من الانتقادات أو الآراء المختلفة، وتنشط حركته نشاطه العقلى والبدنى وتقوى مهاراته اليدوية والحركية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365