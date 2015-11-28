ربة منزل تضرب عن الطعام وتستغيث بالحكومة لمنع استيلاء الجيران على أرضها

واشتكت نجلاء التى تسكن فى قرية بنى بكار التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ،من استيلاء أحد جيرانها على أرضها فى كفر الشيخ ، مضيفة : أن لديها مستندات تثبت ملكيتها للأرض.
وقالت السيدة المضربة عن الطعام ، أن زوجها " نور على شرشير" اشترى فدان أرض ، كما اشترى شقيقه فدان أخر منذ عام 2004 من أحد جيرانهما وحصلا على حكم قضائى بملكيتهما للأرض ، مضيفة : أن شقيق زوجها باع الفدان لزوجها بعد حصولهم على الحكم القضائى ، إلا أنهم فوجئوا بجيران آخرين يريدون الاستيلاء على الأرض.
وأضافت نجلاء ، أنها مستمرة في إضرابها عن الطعام، مستغيثة برئيس الحكومة للتدخل فى هذا الأمر
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صورة صحة توقيع
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صورة شهادة الحيازة
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تابع لصورة الحيازة
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صورة عقد الزواج
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صورة من بنك القرية بملكية الارض لنجلاء
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شهادة من الجمعية الزراعية بأن نجلاء مالكة الارض
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خطاب من مستشفى بأنها مضربة عن الطعام
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عقد ابتدائي
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