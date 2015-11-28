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ربة منزل تضرب عن الطعام وتستغيث بالحكومة لمنع استيلاء الجيران على أرضها

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ربة منزل تضرب عن الطعام وتستغيث بالحكومة لمنع استيلاء الجيران على أرضها ربة منزل تضرب عن الطعام وتستغيث بالحكومة لمنع استيلاء الجيران على أرضها
أضربت نجلاء فتحي عبدالرؤوف ربة منزل 43 سنة عن الطعام فى مستشفى المنيرة بالقاهرة ، بعد أن حاولت مقابلة رئيس الوزراء وفشلت .

واشتكت نجلاء التى تسكن فى قرية بنى بكار التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ،من استيلاء أحد جيرانها على أرضها فى كفر الشيخ ، مضيفة : أن لديها مستندات تثبت ملكيتها للأرض.

وقالت السيدة المضربة عن الطعام ، أن زوجها " نور على شرشير" اشترى فدان أرض ، كما اشترى شقيقه فدان أخر منذ عام 2004 من أحد جيرانهما وحصلا على حكم قضائى بملكيتهما للأرض ، مضيفة : أن شقيق زوجها باع الفدان لزوجها بعد حصولهم على الحكم القضائى ، إلا أنهم فوجئوا بجيران آخرين يريدون الاستيلاء على الأرض.

وأضافت نجلاء ، أنها مستمرة في إضرابها عن الطعام، مستغيثة برئيس للتدخل فى هذا الأمر

صورة صحة توقيع -اليوم السابع -11 -2015
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صورة صحة توقيع

صورة شهادة الحيازة -اليوم السابع -11 -2015
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صورة شهادة الحيازة

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صورة عقد الزواج -اليوم السابع -11 -2015
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صورة عقد الزواج

صورة من بنك القرية بملكية الارض لنجلاء -اليوم السابع -11 -2015
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صورة من بنك القرية بملكية الارض لنجلاء

شهادة من الجمعية الزراعية بأن نجلاء مالكة الارض -اليوم السابع -11 -2015
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شهادة من الجمعية الزراعية بأن نجلاء مالكة الارض

خطاب من مستشفى بأنها مضربة عن الطعام -اليوم السابع -11 -2015
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خطاب من مستشفى بأنها مضربة عن الطعام

عقد ابتدائي -اليوم السابع -11 -2015
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عقد ابتدائي


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مصر 365

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