ربة منزل تضرب عن الطعام وتستغيث بالحكومة لمنع استيلاء الجيران على أرضها

أضربت نجلاء فتحي عبدالرؤوف ربة منزل 43 سنة عن الطعام فى مستشفى المنيرة بالقاهرة ، بعد أن حاولت مقابلة رئيس الوزراء وفشلت .

واشتكت نجلاء التى تسكن فى قرية بنى بكار التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ،من استيلاء أحد جيرانها على أرضها فى كفر الشيخ ، مضيفة : أن لديها مستندات تثبت ملكيتها للأرض.

وقالت السيدة المضربة عن الطعام ، أن زوجها " نور على شرشير" اشترى فدان أرض ، كما اشترى شقيقه فدان أخر منذ عام 2004 من أحد جيرانهما وحصلا على حكم قضائى بملكيتهما للأرض ، مضيفة : أن شقيق زوجها باع الفدان لزوجها بعد حصولهم على الحكم القضائى ، إلا أنهم فوجئوا بجيران آخرين يريدون الاستيلاء على الأرض.

وأضافت نجلاء ، أنها مستمرة في إضرابها عن الطعام، مستغيثة برئيس الحكومة للتدخل فى هذا الأمر



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صورة صحة توقيع



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صورة شهادة الحيازة



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تابع لصورة الحيازة



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صورة عقد الزواج



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صورة من بنك القرية بملكية الارض لنجلاء



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شهادة من الجمعية الزراعية بأن نجلاء مالكة الارض



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خطاب من مستشفى بأنها مضربة عن الطعام



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عقد ابتدائي