توزيع شيكات دعم العرائس اليتيمات والغير قادرات بالوادى الجديد

تنظم محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع جمعية الأورمان، اليوم السبت، احتفالية كبرى بقاعة ديوان عام المحافظة لتوزيع شيكات لدعم زفاف 49 عروس من الايتام والغير قادرات باجمالى مبلغ 147 الف جنيه.

يأتى ذلك فى اطار المبادرة التى اطلقها اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد لتيسير الزواج على أبناء المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، حيث تتضمن الاحتفالية فقرة فنية لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية وتوزيع الشيكات على العرائس بمبلغ 3 الآف جنيها لكل عروس، بحضور العميد أحمد الدسوقى مدير جمعية الاورمان ومسئولى الجمعية وعدد من القيادات التنفيذية أهالى العرائس.

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