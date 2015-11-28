البروكلى مفيد لقرح المعدة ويفتح شهية الأطفال

إنه البروكلى المظلوم، كثير من الأسر لا تهتم بالبروكلى كخضار من أهم أنواع الخضراوات المفيدة والصحية، التى تفيد الصحة وتعزز وظائف الجسم، ولا تحرص الكثير من الأمهات على إضافته كطبق رئيسى إلى المائدة.

الدكتور مروان سالم، الصيدلى والباحث فى الدواء، أوضح خلال حديثه، أن البروكلى له فوائد خفية كثيرة، فالبروكلى مفيد إذا كنت تعانى من مشكلة صحية متعلقة بنقص الحديد، حيث إن البروكلى من أقوى الخضراوات التى تحتوى على نسب حديد عالية، كما ينصح به الأطفال فاقدو الشهية الذين يعانون عزوفا عن جميع أنواع الطعام فهو يعزز شهيتهم ويمدهم بالعناصر.

وتابع د.مروان موضحا أن النساء الحوامل عليهم الحرص على تناول البروكلى، كذلك مرضى قرح المعدة والاثنى عشر والقولون، لأنه ساعد على التئام وهدوء الأمعاء، وكذلك غنى بالفوسفور المسئول عن إتمام العمليات الحيوية داخل الجسم وفيتامين أ المفيد للبشرة والجلد وغنى بفيتامين ك المضاد للنزيف، وأيضا غنى بالزنك.