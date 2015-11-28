فاطمة ناعوت: لم أدخل فى تحالف مع أى مرشح بـ"الإعادة" لأننى الأقوى

كشفت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت التى تخوض جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة مصر الجديدة عقب تصدرها نتائج التصويت أنها لم تدخل فى تحالف أو تنسق مع أى من المرشحين فى جولة الإعادة ، مضيفة : " القصة ليست الحصول على أصوات فأنا لا أهدف الى مقعد فى البرلمان فاعتمد على تاريخى والكاتب يضيف له تاريخه وكتبه ومقالاته ومجدى وشهرتى فى الأدب والكتابة وأضيف لأى مرشح لأننى الأقوى".

وأكدت فطامة ناعوت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تتحرك من منطلق المصلحة الوطنية و"من ثم لو تقتضى مصلحة الوطن أن يحدث تحالف أو تنسيق مع أى من المرشحين فلن اتقاعص"، لافتة إلى أنها هى التى ستضيف إلى من يتحالف أو يسعى للتنسيق معها لحصولها على النسبة الأعلى من الأصوات متابعة :"لدى رفاهية الاختيار من بيان المرشحين".

وأشارت ناعوت إلى أن السعى من الآن لتشكيل كتل برلمانية قبل انعقاد جلسات مجلس النواب سابق لأوانه، مشيرة إلى أنها ترجح الدخول فى الكتلة البرلمانية التى تخدم الدولة المصرية والتى تكون آرائها ومواقفها متماشية مع مصلحة الوطن ومع استقرار الأوضاع.

وتابعت: "لا أتوقع أن يحدث صدام بين والرئيس والبرلمان المقبل لأن تركيز النواب الجديد سيكون على تفعيل الدستور الذى لم يتم تطبيقه حتى الآن" ، مشيرة إلى أن مطالب تعديل الدستور مرفوضه "لأننا مازلنا نعمل بدستور 1971 لأن الدستور لم يتم تفصيله إلى قوانين إلى الآن".

- فاطمة ناعوت: لم أنسحب من جولة الإعادة فى مصر الجديدة