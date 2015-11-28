أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فاطمة ناعوت: لم أدخل فى تحالف مع أى مرشح بـ"الإعادة" لأننى الأقوى

Google+ Print
فاطمة ناعوت: لم أدخل فى تحالف مع أى مرشح بـ"الإعادة" لأننى الأقوى فاطمة ناعوت: لم أدخل فى تحالف مع أى مرشح بـ"الإعادة" لأننى الأقوى
كشفت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت التى تخوض جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بدائرة الجديدة عقب تصدرها نتائج التصويت أنها لم تدخل فى تحالف أو تنسق مع أى من المرشحين فى جولة الإعادة ، مضيفة : " القصة ليست الحصول على أصوات فأنا لا أهدف الى مقعد فى البرلمان فاعتمد على تاريخى والكاتب يضيف له تاريخه وكتبه ومقالاته ومجدى وشهرتى فى الأدب والكتابة وأضيف لأى مرشح لأننى الأقوى".

وأكدت فطامة ناعوت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تتحرك من منطلق المصلحة الوطنية و"من ثم لو تقتضى مصلحة الوطن أن يحدث تحالف أو تنسيق مع أى من المرشحين فلن اتقاعص"، لافتة إلى أنها هى التى ستضيف إلى من يتحالف أو يسعى للتنسيق معها لحصولها على النسبة الأعلى من الأصوات متابعة :"لدى رفاهية الاختيار من بيان المرشحين".

وأشارت ناعوت إلى أن السعى من الآن لتشكيل كتل برلمانية قبل انعقاد جلسات مجلس النواب سابق لأوانه، مشيرة إلى أنها ترجح الدخول فى الكتلة البرلمانية التى تخدم الدولة المصرية والتى تكون آرائها ومواقفها متماشية مع مصلحة الوطن ومع استقرار الأوضاع.

وتابعت: "لا أتوقع أن يحدث صدام بين والرئيس والبرلمان المقبل لأن تركيز النواب الجديد سيكون على تفعيل الدستور الذى لم يتم تطبيقه حتى الآن" ، مشيرة إلى أن مطالب تعديل الدستور مرفوضه "لأننا مازلنا نعمل بدستور 1971 لأن الدستور لم يتم تفصيله إلى قوانين إلى الآن".


>- فاطمة ناعوت: لم أنسحب من جولة الإعادة فى مصر الجديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا