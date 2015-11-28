الطقس دافئ شمالا حتى القاهرة بارد ليلا على جميع الأنحاء والعاصمة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت ، طقس دافئ شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ، بارد ليلا ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على جبال البحر الأحمر قد يصاحبها سقوط أمطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فهى معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 18 العظمى 26 ،الصغرى 17 العظمى 25 ،الصغرى 11 العظمى 24 ،الصغرى 18 العظمى 25 ،الصغرى 16 العظمى 25 ،16 العظمى 26 ،الصغرى 18 العظمى 27 ،الصغرى 18 العظمى 27 ،الصغرى 13 العظمى 27 ،الصغرى 9 العظمى 25 ،الصغرى 16 العظمى 26 ،الصغرى 16 العظمى 27 ،الصغرى 17 العظمى 29 ،الصغرى 16 العظمى 31 ،الصغرى 19 العظمى 29 ،الصغرى 16 العظمى 26،الصغرى 13 العظمى 28 ،الصغرى 13 العظمى 28 ،الصغرى 15 العظمى 30 ،الصغرى 18 العظمى 32 ،الصغرى 21 العظمى 30 ،الصغرى 22 العظمى 28 ،الصغرى 18 العظمى 30،الصغرى 16 العظمى 28 ،الصغرى 20 العظمى 29 ، ،الصغرى 8 العظمى 23.