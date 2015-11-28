أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعلم يبدى موافقته بالتعاون مع فابيوس والقوات السورية ضد داعش

Google+ Print
المعلم يبدى موافقته بالتعاون مع فابيوس والقوات السورية ضد داعش المعلم يبدى موافقته بالتعاون مع فابيوس والقوات السورية ضد داعش

>أبدى وزير الخارجية السورى وليد المعلم أمس موافقة حذرة على اقتراح نظيره الفرنسى لوران فابيوس بشأن امكانية التعاون مع القوات السورية فى القتال ضد داعش، جاء ذلك عقب لقائه مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو أمسالجمعة.

وقال المعلم فى موسكو بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا اذا كان فابيوس جادا فى التعامل مع الجيش السورى، فى التعامل مع القوات على الارض التى تقاتل داعش نحن نرحب بذلك، لكن هذا يتطلب تغييرا جذريا فى التعامل مع الأزمة فى سوريا.

وأضاف "منذ بداية الأزمة فى سوريا، قلنا إن أوروبا ارتكبت خطأ فى التعامل مع هذه الأزمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365