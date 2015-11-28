المعلم يبدى موافقته بالتعاون مع فابيوس والقوات السورية ضد داعش

>أبدى وزير الخارجية السورى وليد المعلم أمس موافقة حذرة على اقتراح نظيره الفرنسى لوران فابيوس بشأن امكانية التعاون مع القوات السورية فى القتال ضد داعش، جاء ذلك عقب لقائه مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو أمسالجمعة.

وقال المعلم فى موسكو بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا اذا كان فابيوس جادا فى التعامل مع الجيش السورى، فى التعامل مع القوات على الارض التى تقاتل داعش نحن نرحب بذلك، لكن هذا يتطلب تغييرا جذريا فى التعامل مع الأزمة فى سوريا.

وأضاف "منذ بداية الأزمة فى سوريا، قلنا إن أوروبا ارتكبت خطأ فى التعامل مع هذه الأزمة".