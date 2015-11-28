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الرباط تعتقل مغربياً وتركيين مرتبطين بتنظيم "داعش"

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الرباط تعتقل مغربياً وتركيين مرتبطين بتنظيم "داعش" الرباط تعتقل مغربياً وتركيين مرتبطين بتنظيم "داعش"

>أعلنت وزارة الداخلية المغربية ليل الجمعة السبت ان قوات الأمن اعتقلت فى مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر مغربيا وتركيين مرتبطين بتنظيم داعش الجهادى.

وقالت الوزارة فى بيان ان سبب الاعتقال الرئيسى للمواطنين التركيين وشريكهما المغربى هو تورطهم "فى عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة".

وبحسب البيان نفسه فإن "المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم داعش، إذ سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكراته المتواجدة بريف حماه بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه فى معارك قتالية ضد الجيش السورى".
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