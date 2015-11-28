"أمن سوهاج" ينفذ 25 قرار إزالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون وبإشراف اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعد المدير للشئون المالية والإدارية تم تأمين تنفيذ " 25 " حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية.

ففى قسم ثان شرطة سوهاج، تم تأمين تنفيذ "8 " أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4547 إداري القسم.

وفى مركز شرطة طما، تم تأمين تنفيذ "5 " أحكام وقرارات قضائية وتأمين تنفيذ قرار صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5338 إدارى المركز.

وفى مركز شرطة البلينا، تم تأمين إزالة "11" حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6761 إدارى المركز.

وأوضح مدير أمن سوهاج فى تصريحاته أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة، وخاصة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والرى والصرف والأثار ومنافع النيل، حتى يتم تفعيل سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.