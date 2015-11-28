تحصين طلبة المدارس والجامعات ضد الحصبة

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والتي شملت المرحلة العمرية من سنة إلى 18 سنة، من المقرر أن تتبعها في بداية العام المقبل مرحلة ثانية تشمل المرحلة العمرية من 19 - 35 سنة. شملت المرحلة الاولى جميع طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، فيما سيكون تحصين طلبة الجامعات في المرحلة الثانية.

ومرض الحصبة هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تنشط عادة خلال الفترة بين يناير إلى ابريل.الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز والعيادات، يوضح أن فيروس الحصبة ينتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء، عن طريق السعال أو العطس، أو مخالطة شخص موبوء عن كثب أو مخالطة الافرازات الصادرة عن أنفه او حلقه بشكل مباشر.

وبناء عليه، ينشأ احتمال ظهور الحصبة على شكل أوبئة قد تتسبب في حدوث العديد من الوفيات، خاصة في صفوف الأطفال ممن يعانون سوء التغذية.

ويظل الفيروس نشطاً ومعدياً في الهواء أو على المساحات الموبوءة طوال فترة قد تبلغ ساعتين من الزمن، ويمكن ان ينقل الشخص الموبوء الفيروس إلى آخر خلال فترة تتراوح بين اليوم الرابع الذي يسبق ظهور الطفح عليه واليوم الرابع الذي يلي ذلك، واذا أصيب شخص بالحصبة، فإن ثمة احتمالاً بأن ينتقل الفيروس إلى نسبة كبيرة من مخالطة الحميمين.

ويقسم الدكتور حسين ملامح الحصبة السريرية إلى مرحلتين: الأولى تبدأ بحمى شديدة في اليوم العاشر أو الثاني عشر (فترة الحضانة) بعد التعرض للفيروس وتدوم من يوم إلى سبعة ايام. وقد يصاب المريض أيضا في هذه المرحلة الأولى، بزكام (سيلان الأنف) وسعال واحمرار في العينين ودمعان وبقع صغيرة بيضاء داخل الخدين.

أما المرحلة الثانية فتكون في غضون فترة تتراوح بين سبعة أيام و18 يوماً عقب التعرض للفيروس، ومتوسطها 14 يوماً، حيث يظهر طفح في الوجه وأعلى العنق، يمتد خلال ثلاثة أيام تقريبا إلى اسفل الجسم ويطال اليدين والقدمين في نهاية المطاف، يدوم فترة تتراوح بين خمسة وستة أيام، ثم يختفي بعد ذلك. يُمنع الطفل من الذهاب إلى المدرسة حتى يتماثل للشفاء أو لمدة اسبوع من ظهور الطفح الجلدي.