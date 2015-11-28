اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة المسئولين عن "غرق مركب الوراق"

تنظر اليوم محكمة جنح الوراق ثانى جلسات محاكمة المسؤلين عن كارثة غرق مركب الوراق النيلى والذى راح ضحيتها 38 شخصاً وأصيب 11 آخرين ، وهم كل من سائق الصندل والتباع وسائق المركب الغارق.

وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

- 28 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة 3 متهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"

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