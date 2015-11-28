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"اوديمارس بيجة" يكشف عن متجره الجديد في مول الامارات

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الجمعة 27-11-2015 20:41

بالتعاون مع أكبر متاجر التجزئة لبيع الساعات السويسرية في الشرق الأوسط "أحمد صديقي وأبناءه"، كشفت العائلة العريقة التي تمتلك علامة "اوديمارس بيجة" Audemars Piguet عن متجرها الجديد في مول الامارات، حيث أقامت حفل كوكتيل بهذه المناسبة دعت اليه عدد من الشخصيات المرموقة، وأهل الصحافة، ومدراء العلامة في الشرق الأوسط بالاضافة الى لاعب الغولف وسفير "اوديمارس بيجة" Audemars Piguet "دارن كلارك" Darren Clarke لاعادة اكتشاف البوتيك الجديد في مول الامارات.
يقع في الطابق الأول من المول، والتصميم الجديد للبوتيك يعكس عراقة العلامة على مدى 140عام، وخاصة من خلال المزيج في التصميم الداخلي بين الحديد والخشب، كما أنه مستوحى من موطن مؤسس الدار "اوديمارس بيجة" Audemars Piguet في "فاليه دو جو" Valee de Joux في سويسرا.
وبذلك سيكتشف الزوار في كل مرة يقصدون بها بوتيك "اوديمارس بيجة" Audemars Piguet الجديد عراقة وأصالة، العلامة التجارية كما حرفتها العالية وابداعها في صناعة الساعات الفاخرة.

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سيدتي