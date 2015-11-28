أهالى "طنط الجزيرة" بالقليوبية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية

طالب أهالى قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية،حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لانقاذ القرية قبل غرقها فى المياه الجوفية وسرعة استكمال الصرف الصحى ،وذلك عقب رفض المهندس سعيد الهوارى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، استكمال المشروع بالقرية.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الشاذلى أحد أهالى القرية، أن المياة الجوفية تهدد سكان القرية،مضيفا : أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب و الصرف الصحى رفض استكمال المشروع بالقرية رغم موافقة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية .

و طالب الشاذلى ،المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء و المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان و المهندس حسن الفار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى بسرعة التدخل و استكمال المشروع.

و أشار محمد احمد أحد الأهالى ، إلى أن توصيل الصرف بالقرية ، تم لصالح أفراد لهم مناصب فيما تم تجاهل الأهالى ،موضحا أن المسئولين قاموا بتوصيل الصرف لبعض المنازل المخالفة و المقامة على أراضى زراعية فى حين لم التوصيل للمنازل السكنية .



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