اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مدينة السلام

تنظر الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من جمال أحمد عبد الحميد عابدين، التى تطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات التى شارك فيها المطعون ضدها ثانيا بالدائرة التاسعة بمدينة السلام وشطب أسماء المرشحين المطعون ضدهم ثانيا من القائمة النهائية للترشح بالدائرة التاسعة، واستبعاد أسمائهم من بطاقة الانتخاب وإعادة الانتخاب بين الطاعن وباقى المرشحين.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11189 لسنة 70 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ووائل حافظ المرشح بالدائرة وأحمد إسماعيل محمد ومحمد عوض.

وقال الطعن إن المطعون ضدهم قاموا بارتكاب مخالفة صراخة لضوابط الدعاية الانتخابية الصادرة بقرار اللجنة العليا للانتخابات، حيث قاموا بإنفاق مبالغ طائلة فى الدعاية الانتخابية تتخطى المقرر قانونيا، وذلك من خارج الحساب البنكى الخاص بكل مرشح منهم .

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