القضاء الإدارى بالزقازيق يحدد مصير 18 طعن على الانتخابات بالشرقية اليوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار "مختار جبر"، وعضوية المستشارين "أحمد الفقى" و"رضا سعفان" وأمانة سر "حسين حامد" و"سعيد العبودى"، 18 طعنا على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة الـ13.

وتقدم الطاعنين بدعاوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة بإعادة فرز الأصوات فى عدد من اللجان، وأخرى ببطلان الانتخابات بسبب مخالفات قانونية وخروقات.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان عن فوز 3 مرشحين، فيما تجرى الإعادة فى جميع الدوائر على 27 مقعد فى الـ13 دائرة.