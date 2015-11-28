"البعثة الدولية" : سنطلق حملة "مواطن مراقب" لفضح مرشحى "المال السياسى"

أكد أبو ذر المنا ، رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات ، أن البعثة الدولية ستطلق مبادرة "مواطن مراقب"، وتعتمد على المواطن المصرى كشريك رئيسى لفضح المال السياسى او المخالفات التى يرتكبها المرشحون فى دوائرهم ، من خلال إرسالها لهم فيما ستقوم البعثة بالتحقق فى المخالفات وإرسالها للعليا للانتخابات.

وأضاف رئيس البعثة الدولية المحلية المشتركة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البعثة لديها فريق فنى يقوم بتوثيق كل هذه المخالفات، ويكتب بها تقرير شامل لإرسالها للجهات المختصة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات توفر لهم الدعم وتتعاون معهم بشكل جيد.

وطالب رئيس البعثة الدولية المحلية فى تصريحاته، اللجنة العليا بأن تقوم بفصل واتخاذ إجراءات بالحبس من قبل النيابة ضد المرشح او النائب الذى يثبت أنه استخدم المال السياسى او الرشاوى الانتخابية فى الانتخابات حتى يكون عبرة .

- البعثة الدولية: 150 بلاغا للعليا للانتخابات باستخدام المال السياسى ودور العبادة