لو بتعمل ريجيم كيميائى.. اعرف أضراره واستشير طبيبك

الكثير من الأنماط الغذائية المستحدثة تتجدد يوميا للوصول إلى حلم الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد، وأحد أشهر الريجيمات الممنتشرة حاليا يتبعها الكثيرون هو الريجيم الكيميائى.

وحسب توضيح الدكتورة صفاء عمر، أخصائية أمراض السمنة والنحافة، فالريجيم الكيميائى له أضرار كثيرة ولابد من أن يستشير المريض طبيبه فيها، ومن أهمها:

1- يساعد هذا النوع من الريجيم على تقليل الوزن بشكل كبير غير متدرج وسريع، ومن أهم عيوبه أن الشخص يكتسب مرة أخرى وزنه سريعا بمجرد أن يتركه.

2- يصبح سببا فى سقوط الشعر والهزلان والشعور بضعف مستمر.

>3- شحوب واصفرار وذبول الوجه.

>4- الاكتئاب والشعور بالحزن وحالة نفسية سيئة.

>5- الشعور بجفاف وتشقق وذبول الجلد.

>6- ضعف العضلات، الشعور بالوهن المبكر.

>7- حمض اليوريا تزيد نسبه فى الجسم بتركيز.

>8- قد يصبح سببا فى تكوين الحصوات.

>9- يمنع من اتباعه مرضى النقرس والسكر والقولون والكلى.