حليمة بولند تخرج عن صمتها: "لو علمت انهم يصوروني لكسرت الهاتف على رؤوسهم"

خرجت المذيعة الكويتية حليمة بولند عن صمتها تجاه فيديو التحرش الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسابيع، وأكدت في حديث إذاعي ضمن برنامج "بخصوص هالشي" الذي يقدمه الإعلاميان رجا نصر الدين ورودولف هلال عبر إذاعة "صوت الغد"، انها لم تكن تعلم أن هؤلاء المعجبين يصورونها، وقالت إنها لو كانت تعلم انهم يصورونها، لكانت تصرفت معهم بطريقة عنيفة.

وقالت: "ما كنت بعرف انن عم بصوروني لو كنت عارفة كنت كسرت الموبايل عراسن".

وخلال الحلقة، تحدثت بولند عن كتابها الأول "Me حليمة"، مشيرة إلى أنه يتعلق بتفاصيل علاقتها بعدد من رؤساء الدول وسياسيي العالم العربي إلى جانب جزء يتحدث عن أسرارها الزوجية، وقالت "عرض عليي اكتب اسرار وحكايات من حياتي واليوم كان حفل توقيع كتابي وكان في زخم إعلامي كبير".

واضافت: "الرقابة كنسلت 3 أجزاء من الكتاب، جزء يتعلق بمعمر القذافي وماهر الأسد وجز خاص بآرائي السياسية".

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