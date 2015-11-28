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"المتحالفون فى الإعادة" بالدقهلية يشترطون الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك

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"المتحالفون فى الإعادة" بالدقهلية يشترطون الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك "المتحالفون فى الإعادة" بالدقهلية يشترطون الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك
بدأ المرشحون الفائزون فى لاانتخابات البرلمانية بمحافظة الدقهلية لالجولة الاولي ، فى التنسيق وبدء التحالفات فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب.

واختلف المرشحين فى عمل التحالفات ، حيث اشترط البعض منهم قراءة الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك ، فى دائرة منية النصر ومركز المنصورة ودائرة بندر المنصورة ، حيث قام كل من وحيد فودة ونبيل الجمل وصلاح سمك بالتقاط صورة تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وياتي هذا التحالف فى مواجهة ، أحمد الشرقاوى وإيناس عبد الحليم ومحمد رياض رشاد ، أما فى دائرة بلقاس نشر كلا من وحيد قرقر يسرى والخطيب جحوش صور لهم مجتمعين ، لإعلان تحالفهم فى جولة الإعادة ، أما فى دائرة منية النصر تردد بقوة تحالف محمود نبيه مع محمد نجيب خالد ضد مرشحين مدينة منية النصر الصحفية أمال طرابية وعمرو الحفنى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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