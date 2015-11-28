"المتحالفون فى الإعادة" بالدقهلية يشترطون الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك

بدأ المرشحون الفائزون فى لاانتخابات البرلمانية بمحافظة الدقهلية لالجولة الاولي ، فى التنسيق وبدء التحالفات فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب.

واختلف المرشحين فى عمل التحالفات ، حيث اشترط البعض منهم قراءة الفاتحة ونشر الصور على فيس بوك ، فى دائرة منية النصر ومركز المنصورة ودائرة بندر المنصورة ، حيث قام كل من وحيد فودة ونبيل الجمل وصلاح سمك بالتقاط صورة تذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وياتي هذا التحالف فى مواجهة ، أحمد الشرقاوى وإيناس عبد الحليم ومحمد رياض رشاد ، أما فى دائرة بلقاس نشر كلا من وحيد قرقر يسرى والخطيب جحوش صور لهم مجتمعين ، لإعلان تحالفهم فى جولة الإعادة ، أما فى دائرة منية النصر تردد بقوة تحالف محمود نبيه مع محمد نجيب خالد ضد مرشحين مدينة منية النصر الصحفية أمال طرابية وعمرو الحفنى.



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