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بالصور.. مواطن يخيط فمه اعتراضا على اضطهاده من مرشح للبرلمان بالمنوفية

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بالصور.. مواطن يخيط فمه اعتراضا على اضطهاده من مرشح للبرلمان بالمنوفية بالصور.. مواطن يخيط فمه اعتراضا على اضطهاده من مرشح للبرلمان بالمنوفية
شهدت قرية ميت ربيعة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية واقعة غريبة من نوعها، وذلك عقب قيام مواطن بتخييط فمه، وذلك اعتراضا على خوض أحد المرشحين بدائرة تلا - الشهداء جولة الإعادة.

وأعلن المواطن ويدعى حسين السيد الشريف والشهير أبو سيد الخديوى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إضرابه عن الطعام والتحدث حتى يأتى المستشار "أحمد الزند" وزير العدل.

قائلا على صفحته الشخصية: تعرضت للمحاربة فى الرزق وأمتنع عن تناول المشروبات والأطعمة وأتلقى الرعاية الصحية بمستشفى كفر ربيع منذ 12 ساعة، معلناً تواصل إضرابه حتى مقابلة المستشار أحمد الزند لعرض المشكلة عليه وللمطالبة بحقوقه.

كما وضع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لافتات أمام المحلات، وفى شوارع القرية منددة للمرشح "فخرى طايل".

ويؤكد بعض أهالى قرية ميت ربيعة أن المرشح رفض إنهاء تراخيص محل للمواطن الأمر الذى اضطره إلى تخييط فمه حتى يتمكن من مقابلة المسؤلين فى الدولة.

من جانبه أكد سيد المحلاوى محامى أحد أفراد حملة المرشح فخرى طايل لليوم السابع أنه لا يعلم لماذا فعل تلك المواطن بنفسه وقيامه بتخييط فمه وأنه لا يعرفه ولا يوجد لديه سابق معرفة به، مؤكدا أن من ثمته أنه لا يحب الضرر لأحد، سواء كان داخل الدائرة أو خارجها، وأشار إلى أن مرشحين بعينهم يقومون بفعل تلك الحملات لتشويه المرشح بسبب حب أهالى الدائرة له.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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