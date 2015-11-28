رئيس الوزراء يفتتح محطة رياح جبل الزيت غدا بقدرة 200 ميجاوات

يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة محطة توليد كهرباء من الرياح بقدرة 200 ميجا وات غداً الأحد بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر و بحضور السفير الألمانى ورئيس المفوضية الأوروبية.

وأكد مصدر بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المحطة تمت بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وألمانيا والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى ، كاشفا أن تكلفة المحطة بلغت 220 مليون يورو.

وأشار المصدر إلى أنه بعد تشغيل هذه المحطة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء سيصبح إجمالى الطاقة المولدة من الرياح 750 ميجا وات، مشيراً إلى أن هناك محطة بقدرة 545 ميجاوات بالزعفرانة و أخرى بالغردقة بقدرة 5 ميجاوات.

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