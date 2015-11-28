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السويد تعلق الرحلات الجوية إلى شمال العراق بسبب مخاوف أمنية

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السويد تعلق الرحلات الجوية إلى شمال العراق بسبب مخاوف أمنية السويد تعلق الرحلات الجوية إلى شمال العراق بسبب مخاوف أمنية

>قالت وكالة النقل السويدية يوم الجمعة إن السويد علقت كل الرحلات الجوية إلى شمال العراق بسبب مخاوف من زيادة النشاط العسكرى فى تلك المنطقة.

وأغلق العراق مجاله الجوى الشمالى لمدة 48 ساعة على الأقل فى وقت سابق من الأسبوع بسبب النشاط العسكرى الناجم عن الحملة الجوية الروسية فى سوريا المجاورة.

وعُطلت الرحلات التجارية من الشرق الأوسط وأوروبا وأيضا رحلات الاستطلاع الجوية والتزويد بالإمدادات التى تقوم بها قوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة والتى تقصف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا منذ أكثر من عام بشكل منفصل عن الحملة الروسية.

واستؤنفت الرحلات الجوية فى شمال العراق يوم الأربعاء ولكن وكالة النقل بالسويد قالت فى بيان على موقعها على الإنترنت إنها ستحد من طيران الخطوط الجوية العراقية وطيران زاجروس إلى أربيل والسليمانية ابتداء من اليوم السبت.

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