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"الشباب والرياضة" بالوادى الجديد ينظم دورى للمصالح الحكومية غدا

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"الشباب والرياضة" بالوادى الجديد ينظم دورى للمصالح الحكومية غدا "الشباب والرياضة" بالوادى الجديد ينظم دورى للمصالح الحكومية غدا
قال الكابتن يحى دياب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن المديرية تنظم مهرجانا رياضيا ودورية للمصالح الحكومية تشارك فيها 20 لجنة رياضية من الهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة، والتى تعقد فعالياتها بمقر الصالة المغطاة بمدينة الخارجة طوال غدا الأحد، والتى يشارك فيها عدد كبير من موظفى المصالح والهيئات حيث يتم توزيع جوائز عينية وشهادات تقدير على الفائزين.

وأضاف دياب، أن المهرجان يتضمن عدة ألعاب رياضية ومسابقات ترفيهية ودورى خماسى لكرة القدم، وذلك فى اطار نشاط المديرية لتنفيذ برامجها الرياضية لدعم الانشطة الرياضية فى المصالح والهيئات الحكومية وسط أجواء تنافسية قوية بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين موظفى القطاع الحكومى.
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