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عضو مجلس النواب بسوهاج: سأخاطب مجلس الوزراء لتحويل قرية برديس إلى مدينة

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عضو مجلس النواب بسوهاج: سأخاطب مجلس الوزراء لتحويل قرية برديس إلى مدينة عضو مجلس النواب بسوهاج: سأخاطب مجلس الوزراء لتحويل قرية برديس إلى مدينة
قال رأفت أبو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، أنه قام بتوجيه الدعوة للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج لزيارة مركز البلينا الأسبوع المقبل، وخاصة المستشفى العام ومستشفى برديس والتى أنفق على بناؤها 50 ميلون جنيه وكذلك تفقد السوق لنقله من مكانه إلى مكان آخر والتحدث مع المواطنين على أراض الواقع لحل المشاكل التى يعانى منها المركز.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه سوف يخاطب مجلس الوزراء لتحويل قرية برديس إلى مدينة، مشيرا إلى أنه سيطالب أيضا بازدواج طريق سوهاج – أسيوط الشرقى نظرا لتكرار الحوادث بهذا الطريق.

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