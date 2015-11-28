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المحمدي يشارك في خسارة هال سيتي للصدارة أمام ديربي كاونتي

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المحمدي يشارك في خسارة هال سيتي للصدارة أمام ديربي كاونتي المحمدي يشارك في خسارة هال سيتي للصدارة أمام ديربي كاونتي

شارك أحمد المحمدي ظهير منتخب مع هال سيتي في الخسارة أمام ديربي كاونتي بثنائية مقابل لاشيء.

ولعب المحمدي المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية كالمعتاد.

واستضاف هال سيتي على ملعبه فريق ديربي كاونتي في قمة الجولة الـ18 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ونجح الضيوف في الفوز واقتناص الصدارة.

ثنائية كاونتي جاءت عن طريق يعقوب بترفيلد في الدقيقتين 18 و34.

وبتلك النتيجة اقتنص ديربي كاونتي الصدارة من هال سيتي فوصل إلى النقطة 36. تاركا فريق النمور في المركز الثاني بـ35 نقطة ولكن هال سيتي قد يجد نفسه في المركز الخامس في حالة فوز برايتون صاحب المركز الثالث الذي في رصيده 35 نقطة، كذلك ميدلزبره صاحب الـ33 نقطة وبيرنلي صاحب نفس الرصيد.

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