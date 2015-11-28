مباحث نصر النوبة تضبط هاربين من أحكام أثناء سرقتهم "ميكروباص"

تمكن ضباط وحدة مباحث مركزشرطة نصر النوبة من ضبط هاربين من أحكام قضائية ولهم بيانات جنائية مسجلة أثناء سرقتهم سيارة ميكروباص، وتم التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث نصر النوبة من ضبط كلا من المحكوم عليه ( رجب. ع )، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (7) قضايا سرقة والمحكوم عليه بالسجن سنة وبحيازته سلاح أبيض عبارة عن " سنجة"، والمحكوم عليه ( أحمد. ب) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية ( 5249 ) جنح مركز أدفو لسنة 2012 م " تبديد والمحكوم عليه بالسجن سنة وذلك حال شروعهم سرقة سيارة ميكروباص ماركة " تويوتا" ملك (عبد المعطى . م ) اثناء توقفها أمام منزله حسبما أفادت الشرطة، وتحرر بذلك المحضر (1946) جنح مركز نصر النوبة وجارى العرض على النيابة العامة.