فى عام 2020 الأمراض العقلية السبب الثانى للوفاة.. نصائح لحمايتك منها

نتيجة للضغوط والأزمات التى نتعرض لها فى حياتنا اليومية قد نصاب بالعديد من الاضطرابات النفسية، وعدم الاتزان النفسى، لذلك ارتفعت فى الآونة الأخيرة معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية، مما يدق ناقوس الخطر.

وفقًا لتقرير بالموقع الإلكترونى The times of india الهندى، فإنه بحلول عام 2020 تحتل الأمراض العقلية المركز الثانى فى أسباب الوفاة بعد أمراض القلب، لذا يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على الصحة النفسية.

ويوضح الدكتور راجيش غويال، استشارى الطب النفسى بمستشفى سير جانجا رام، بعض النصائح للحفاظ على الصحة النفسية والصحة العقلية:

>1- من الضرورى الحفاظ على روتين منتظم فى حياتك، فيجب إنشاء روتين يومى من الاستيقاظ من النوم، لأن الأشخاص الذين يتبعون روتينًا منتظمًا يكونون أكثر صحة عاطفية وبدنية.

2- ممارسة الرياضة 5 مرات فى الأسبوع، حتى يبقى الشخص نشيطا وتكون قدرته العقلية جيدة، لأنها سبب من أسباب إفراز هرمون السعادة بالمخ.

3- من الضرورى اتباع نظام غذائى متوازن، وتناول وجبة متوازنة بشكل جيد، تتضمن الفواكه وخضراوات يوميًا، كماء جوز الهند والموز الغنى بالبوتاسيوم الذى يساعد على رفع المزاج، وتناول الشيكولاتة الداكنة التى تعمل بشكل جيد على تحسين الحالة المزاجية.